Биткоины на миллиарды долларов оказались заморожены из-за забывчивости

Биткоины стоимостью около 140 миллиардов долларов застряли в заблокированных электронных кошельках, владельцы которых забыли свои пароли. Об этом пишет The New York Times.

Всего около 20 процентов всех биткоинов оказались заморожены. На фоне роста стоимости криптовалюты увеличилось и число запросов от людей, которые хотели бы вернуть доступ к своим цифровым кошелькам. Например, предприниматель Брэд Ясар отметил, что потратил на это сотни часов в течение нескольких лет.

Проблема возникла из-за того, что в инфраструктуре биткоина не существует собственной службы восстановления или сброса паролей. Держатели биткоинов даже передают свои секретные ключи на аутсорсинг — стартапам и биржам, которые хранят их.

Ранее стало известно, что братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали биткоиновыми миллиардерами, состояние каждого из них оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Среди наиболее разбогатевших на росте криптовалюты оказался и сооснователя стартапа Bloq Мэттью Росзак.

Стоимость биткоина начала резко расти осенью 2020 года, в январе она впервые в истории пробила отметку в 41 тысячу долларов за коин. Однако 11 января самая популярная криптовалюта всего за сутки обвалилась почти на четверть.