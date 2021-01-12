Названы самые разбогатевшие на биткоине бизнесмены

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали биткоиновыми миллиардерами благодаря мощному ралли самой популярной криптовалюты в мире. Состояние каждого из братьев Forbes оценил в 1,4 миллиарда долларов.

Уинклвоссы первоначально стали известны благодаря тому, что наняли Марка Цукерберга для создания прототипа Facebook, а потом обвинили его в краже их идеи. Впоследствии братья превратились в одних из первых известных покупателей биткоинов, а также основали криптобиржу Gemini.

Среди наиболее разбогатевших на росте биткоина бизнесменов Forbes также назвал сооснователя стартапа Bloq Мэттью Росзака, чьи активы оцениваются в 1,2 миллиарда долларов. В тройку биткоиновых миллиардеров издание поместило члена американской инвестиционной династии, партнера-основателя венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тима Дрейпера. Размер его криптовалютных активов оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина начала резко расти осенью 2020 года и достигла максимума в январе, впервые в истории пробив отметку в 41 тысячу долларов за коин. Однако 11 января самая популярная криптовалюта всего за сутки обвалилась фактически на четверть и упала до отметки в 30,5 тысячи долларов. По состоянию на 12 января биткоин немного подрос и стоит около 34 тысяч долларов.