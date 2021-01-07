Цена биткоина вновь обновила исторический рекорд

Цена биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив 37 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На момент написания новости стоимость криптовалюты выросла более чем на девять процентов процента и составляла 37 035 долларов. В пике цена биткоина достигала 37 168 тысяч долларов.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне протестов в США, достигая в пике 36 470 долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.