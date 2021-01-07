Цена биткоина обновила исторический максимум на фоне протестов в США

Цена биткоина поднялась выше 36 тысяч долларов и обновила исторический максимум на фоне протестов в США. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На момент написания новости стоимость криптовалюты выросла более чем на семь процентов процента и составляла 36 359 долларов. В пике цена биткоина достигала 36 470 долларов. Наиболее резко курс подскочил около 23 часов по московскому времени, когда сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден.

В ночь на 6 января сообщалось, о том, что цена биткоина преодолела отметку в 34 тысячи долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.