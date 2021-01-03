Биткоин помог взлететь криптовалюте с российскими корнями

Криптовалюта Ethereum, созданная канадским программистом с российскими корнями Виталием Бутериным, обновила многолетний максимум. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Ethereum достиг самого высокого уровня с мая 2018 года и на момент написания материала стоил 825 долларов. Всего за день цена криптовалюты поднялась более чем на 13 процентов. Ethereum активно растет с декабря 2020 года после запуска нулевой фазы сети Ethereum 2.0. Обновленный вариант блокчейна альткоина не имеет функции майнинга, ее заменили стекингом. С ее помощью инвесторы, который отправили свои Ethereum на депозитный контракт, смогут получать за это вознаграждение и пассивно увеличивать число монет.

Также Ethereum помогло взлететь ралли самой популярной криптовалюты мира — биткоина. Его стоимость 3 января 2021 года впервые превысила 34 тысячи долларов. Эксперты не исключают, что к концу текущего года биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов.