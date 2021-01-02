Биткоин взял четвертый рекорд за день

Цена биткоина четвертый раз за день обновила исторический максимум. Об этом сообщает портал CoinDesk.

В ходе торговой сессии данная криптовалюта на пике дорожала до 33 136.92 доллара. За сутки биткоин вырос в цене на 13.22 процента.

Еще 31 декабря за биткоин предлагали 29 тысяч долларов.

Ранее 2 декабря биткоин на торгах трижды брал ранее недостижимые вершины. Инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.