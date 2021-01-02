Цена биткоина трижды за день обновила исторический максимум, превысив отметку в 32 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19:00 по мск 2 января биткоин дорожает на 8,64 процента, до 31 862 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 10,21 процента, до 32 169 долларов.

Предыдущий раз биткоин обновил исторический максимум ранее 2 января — сперва стоимость криптовалюты превысила отметку в 30 тысяч, а затем и в 31.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.