Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Уточняется, что в субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8 процентов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,5 процента, до 30 094 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина выросла на 2,85 процента, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

Предыдущий раз биткоин обновил исторический максимум 31 декабря: тогда криптовалюта превысила отметку в 29 тысяч долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.