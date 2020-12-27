Цена биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд: его стоимость впервые превысила 27 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По данным на 10:44 по московскому времени криптовалюта подорожала в моменте на 11,47 процента, до 27 603 долларов.

Накануне стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум и превысила 26 тысяч долларов. До этого валюта показывала рекордный рост 20 декабря — тогда ее цена впервые превысила 24 тысячи долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.