Цена биткоина побила исторический максимум. Его стоимость впервые превысила 24 тысячи долларов. На пике цена поднималась до 24, 231. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

За последние 24 часа криптовалюта выросла в цене на 1,24 процента. К 23:50 по московскому времени стоимость биткоина составляет 24 151,62 доллара.

16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов и побила исторический рекорд. 17 декабря криптовалюта обновила максимум и преодолела отметку в 22 тысячи долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.