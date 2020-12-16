Цена биткоина побила исторический рекорд

Цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов и побила исторический рекорд. На пике стоимость поднималась до 20,420. До этого максимум фиксировался в декабре 2017-го.

В целом за этот год криптовалюта подорожала более чем на 170 процентов. Только с начала сентября биткоин удвоил свою стоимость. По оценкам Dow Jones, криптовалюта растет на фоне общего оптимизма на мировых рынках. К концу ноября биткоин поставил предыдущий рекорд, когда стоил 19 857,03 доллара.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.