Биткоин установил исторический рекорд

Стоимость биткоина установила исторический рекорд, поднявшись до 19 857,03 доллара. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В понедельник, 30 ноября, в ходе торгов самая популярная криптовалюта поднялась на 8,7 процента и побила рекорд, зафиксированный 18 декабря 2017 года. Тогда биткоин поднимался до 19 783,21 доллара. В целом в 2020 году криптовалюта подорожала более чем на 170 процентов, отмечает агентство. Только с начала сентября биткоин фактически удвоил свою стоимость.

По оценке Dow Jones, криптовалюта растет на фоне общего оптимизма на мировых рынках. Инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Кроме того, цену биткоина подстегивают ожидания, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль благодаря появлению эффективных вакцин, пишет «Интерфакс».