Сбербанк задумался о собственной криптовалюте

Сбербанк, крупнейший банк России, задумался о выпуске собственной криптовалюты сберкоин. Это может произойти уже в 2021 году, сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф в ходе Дня инвестора, пишет «Интерфакс».

По его словам, у Сбербанка уже есть наработки в области криптовалют. «Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты», — сказал председатель правления Сбербанка .

Многое будет зависеть от стратегии развития цифрового рубля, подчеркнул Греф. Он добавил, что кредитное учреждение уже в 2020 году проводит эксперименты с криптовалютой и работает с иностранными партнерами, например, J.P. Morgan.

В октябре Банк России анонсировал выпуск цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что видит возможность в запуске технологии уже в конце 2021 года. Площадкой для пилотного проекта по использованию национальной цифровой валюты может стать Крым.