Цифровой рубль назвали способом победить санкции

Площадкой для пилотного использования цифрового рубля может стать Крым. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Депутат рассказал, что обсуждает запуск цифровой валюты с местными IT-специалистами, чтобы применить ее для экономического оборота компаний Крыма с другими субъектами Федерации и внешним рынком. Аксаков назвал решение одним из способом победить санкции, наложенные на регион после его вхождения в состав России.

По его словам, специалисты согласились на такой эксперимент, и, возможно, уже в следующем году можно будет увидеть его примеры. Других подробностей депутат не представил.

Цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в специальном электронном кошельке. Передача цифрового кода происходит через передачу кода.

Эмиссией займется Центробанк, поэтому переводить рубли из одной формы в другую и обратно можно будет свободно. Однако на данный момент регулятор не может предположить, насколько цифровой актив заинтересует россиян.

Ранее спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заметил, что цифровой рубль может стать для России хорошим способом борьбы с бедностью. Он не исключил, что Россия, которая несколько запоздала с развитием криптоактивов, может выбиться в лидеры, как это произошло в сфере безналичных платежей в последнее десятилетие.