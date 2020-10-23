В Кремле задумались о новом «чуде» с рублем

Цифровой рубль может стать для России хорошим способом борьбы с бедностью, хотя страна и запоздала с его разработкой и не может претендовать на статус лидера. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, стратегия «быстрый второй» иногда работает гораздо эффективнее, чем новаторство. Она позволяет заранее подумать, посмотреть на ошибки первопроходцев и на то, в какие барьеры они упираются.
Представитель Кремля заметил, что ранее таким образом Россия совершила «карточное чудо». Она не была первой в развитии безналичных платежей, но к настоящему моменту серьезно обошла многие страны. Песков уверен, что Центробанк и Минфин способны совершить новое чудо, на этот раз с цифровой валютой, запустив ее в течение 3-7 лет.
Он напомнил, что новый рубль позволит сделать платежи прозрачнее, а это один из важных факторов для перехода к адресной помощи нуждающимся. В последние годы в правительстве пытаются понять, как довести деньги до тех, кому это действительно необходимо, и исключить из программ тех, кто только формально попадает под критерии.
Чтобы цифровой рубль заработал, заметил чиновник, по всей стране следует внедрить доступ к интернету и дать возможность всем гражданам пользоваться специальным устройством. В стране есть минимум две структуры, которые могут обеспечить оба условия — это «Почта России» и Сбербанк. Песков не исключил, что их используют для распространения цифрового рубля.
Центробанк России объявил о разработке цифрового рубля 13 октября. В сообщении регулятора отмечалось, что решение о его выпуске пока не принято. Однако спустя неделю глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что тестирование третьей формы денежных средств в России начнется уже в следующем году.
В свою очередь в Минфине считают, что цифровая валюта снизит стоимость транзакций и нагрузку на банки, поможет уменьшить зависимость от доллара в расчетах и, как следствие, минимизирует влияние санкций. Однако также в ведомстве указали на риски, которые сопровождают проект, — это возможная высокая волатильность, использование в противоправных целях, а также отсутствие обеспечения, которое есть у обычного рубля.