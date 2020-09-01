Россиян передумали допускать к криптовалютам

Центробанк передумал допускать россиян к майнингу криптовалют из разработанной им самим «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Регулятор отклонил инициативу РАКИБ, направленную на легализацию организованного коллективного майнинга (заработка криптовалюты в виде вознаграждения за обработку транзакций) криптовалют в рамках проекта «Национальный майнинговый пул» (НМП). Официальная причина — нецелесообразность и высокий риск отмывания преступных доходов.

В свою очередь РАКИБ настаивает на отсутствии рисков, что, по словам представителей ассоциации, было подтверждено в ходе пилотного проекта. Также организация указывает на то, что в рамках НМП не будет нарушаться новый закон «О цифровых финансовых активах», в частности, все расчеты с майнерами будут производиться в рублях или иностранных фиатных (классических) валютах.

Свои возражения РАКИБ направила в ЦБ в письме. В конце прошлого года организация направила проект НТП в регуляторную «песочницу» — разработанный ЦБ особый режим, позволяющий частным разработчикам финансовых продуктов и услуг проводить эксперименты по их внедрению в правовое поле.

Закон «О цифровых финансовых активах» был принят Госдумой и подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля. Он запрещает с 2021 года оборот криптовалют в качестве платежного средства в России. При этом их можно будет покупать, продавать и совершать сделки с ней.