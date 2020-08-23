Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Инвестиции в криптовалюту — одна из самых рискованных сделок для инвестора. Чтобы снизить риски потери вложений, необходимо выбирать проверенные криптовалюты и долгосрочные стратегии. Правила покупки цифровой валюты агентству «Прайм» раскрыл руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, несмотря на возраст криптовалюты — 12 лет, ей потребуется еще годы, чтобы утвердиться в качестве полноценного класса активов. Тем не менее для вложений необходимо выбирать те разновидности цифровых монет, которые сохранятся в будущем. Помимо биткоина, который воспринимается как «цифровое золото», он посоветовал обратить внимание на Ethereum, который позиционируется как «глобальный компьютер», и перспективные проекты, которые могут составить конкуренцию известным криптовалютам.

Коган напомнил, что инвестиции в криптовалюту — это «игра вдолгую». Так, в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95 процентов от пиковых значений, а в марте за сутки криптовалюта потеряла 40 процентов стоимости. Отмечается, что глава успешного криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед рекомендует инвесторам вкладывать не больше, чем они готовы потерять, и ориентироваться на удержание позиций в течение 10-15 лет.

19 августа российский банк впервые по-новому выдал кредит: ссуда была обеспечена криптовалютой — токенами Waves. Деньги от банка получил предприниматель Михаил Успенский, в процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу).

В России криптовалюта сама по себе как платежное средство запрещена, но операции с ней проводить можно: например, цифровая валюта может быть объектом залога или сделок купли-продажи. По закону «О цифровых финансовых активах», цифровая валюта — совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа. Тем не менее в России гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.