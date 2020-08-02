Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Стоимость одного биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов. Соответствующие данные торгов опубликованы на сайте CoinMarketCap.

По состоянию на 7:40 утра 2 августа стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 922,86 долларов. Таким образом, портал, высчитывающий среднюю цену биткоина по 20 различным порталам, зафиксировал рост цены на 4,59 процента.

При этом, по информации биржи Binance, за последний час криптовалюта достигала максимального значения в 12 123,46 доллара впервые с 9 августа 2019 года.

Неделю назад, 26 июля, биткоин достиг психологической отметки в 10 тысяч долларов.

В России эта криптовалютная единица запрещена для оплаты. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. При этом валютой можно воспользоваться в качестве объекта залога, для сделок купли-продажи, обмена одного вида цифрового финансового актива на другой или же на цифровые права любых других видов.