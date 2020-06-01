В России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах». Поправки ко второму чтению в документ ожидались с 2018 года.

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В документе предлагается ввести в России определение цифровой валюты и цифрового финансового актива. К первому хотят отнести любую криптовалюту, а ко второму цифровые активы, которые контролируются Банком России, и ценные бумаги. Если с последними россияне смогут производить сделки без ограничений и владеть ими легально, то первые придется декларировать.

Если россиянин хочет работать с криптовалютой, он может легально сделать это на зарубежных площадках, сказал глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков газете «Коммерсантъ». При этом ответственность за нелегальный оборот грозит разработчикам компьютерных игр, в которых есть собственная внутренняя валюта, а также гражданам, покупающим в интернете товары с помощью договоров-оферт, сказали «Ведомостям» эксперты Центра компетенций «Сколково».

Законопроект предусматривает ответственность за распространение информации об организации и осуществлении эмиссии, а также об организации обращения цифровых валют. В Российской ассоциации криптовалют и блокчейна уже заявили, что запрет на майнинг приведет к потерям для российского бюджета на уровне не менее двух миллиардов долларов в год.

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