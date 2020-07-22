Госдума признала биткоин и запретила платить им

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признает криптовалюту, в том числе биткоин, платежным средством, однако запрещает расплачиваться им. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно закону, цифровой валютой является совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе. Такая валюта признается платежным средством на территории России, средством для сбережений и инвестиций. Однако оплатить цифровой валютой товары или услуги на российской территории нельзя, следует из документа.

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Выпуск и обращение криптовалюты в России остаются недоступными. Купить цифровую валюту можно на зарубежных площадках, но ее придется декларировать как имущество в российских налоговых органах, пояснила Forbes партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Екатерина Дедова. Как декларировать криптовалюту, законопроект не объясняет, однако скоро пояснение должно появиться в Налоговом кодексе, сказал зампредседателя правления Палаты налоговых консультантов Михаил Успенский.

Закон о цифровой валюте обсуждался в Госдуме в первом чтении еще в 2018 году. Однако тогда он вызвал ожесточенные споры между регулятором и рынком, в результате чего дискуссия застопорилась. Второе чтение документ прошел лишь накануне, 21 июля 2020 года.

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