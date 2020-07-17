Вложившийся в проект Дурова россиянин потерял деньги

Один из клиентов российской инвестиционной компании «Атон» вложился в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON) и рассказал, что ему предложили вернуть только 21 процент вложенных средств, вместо обещанных 72 процентов. Об этом сообщает Forbes.

«Атон» предлагал инвесторам вложиться в проект через собственный хедж-фонд New Technology Fund и купить токен криптовалюты Gram за 1,33 доллара. Аналитики прогнозировали, что к 2028 году токен вырастет до 15-30 долларов за монету. В фонде, зарегистрированном на Виргинских островах, удалось накопить порядка 22 миллионов долларов, при этом инвесторы покупали не сами токены, а акции New Technology Fund по тысяче долларов за штуку, а минимально можно было вложить 100 тысяч долларов.

Однако из-за давления американской комиссии по ценным бумагам Дурову пришлось закрыть проект. Он предложил инвесторам выбор: забрать 72 процента вложений сразу или подождать до конца апреля 2021 года и вывести уже 110 процентов. Один из клиентов «Атона», Игорь Диденко, сообщил, что компания предложила вернуть ему только 21 процент вложенных денег (по 0,28 за каждый Gram). «Внятного объяснения от менеджера я не получил: предложили либо сейчас 21 процент, либо через год чуть больше 30 процентов от суммы», — рассказал инвестор.

В «Атоне» не стали объяснять, откуда взялся 21 процент. В компании настаивают, что прямые инвесторы TON и участники фонда New Technology Fund — разные случаи. «Инвестиции в фонд имеют высокий уровень риска (вплоть до потери 100 процентов от инвестируемых средств), о чем прямо сказано в меморандуме фонда», — подытожили в компании. При этом у инвесторов, вкладывавших деньги через другие компании, проблем с возвратом средств не возникало. «И среди всех, кого я знаю, никто не столкнулся с какой-либо проблемой при возврате 72 процентов от вложенных инвестиций», — рассказал один из инвесторов.

О запуске блокчейн-проекта Павла Дурова TON было объявлено в 2018 году. На разработку привлекли свыше 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, которым должны были достаться токены новой криптовалюты. В мае 2020-го Дуров отказался от проекта.

Причиной неудачи он назвал противодействие со стороны властей США и американского суда. Дело в том, что на запуск проекта неоднократно накладывался запрет: комиссия по ценным бумагам считала токены Gram ценными бумагами. Следовательно, по мнению комиссии, они должны были пройти необходимую регистрацию, но этого не было сделано.