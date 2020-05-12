Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сдался под напором властей США и отказался от собственного проекта блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Об этом сам бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня грустный день для нас, сотрудников Telegram. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», — написал Дуров.

По его словам, TON должен был стать блокчейн-платформой нового поколения с собственной криптовалютой Gram. над ним работали «наши лучшие инженеры», а сам TON должен был позаимствовать принципы децентрализации обработки транзакций, впервые опробованные в криптовалютах Bitcoin и Etherium и связанных с ними блокчейн-платформах.

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