США отнимут у Павла Дурова более миллиарда долларов

Суд южного округа Нью-Йорка поддержал позицию комиссии по ценным бумагам США (SEC) в споре с Telegram, в ходе которого ведомство требовало признать криптовалюту Gram ценной бумагой. Решение пока не окончательное, но позиция судьи Кевина Кастела оставляет компании Павла Дурова мало шансов на победу, отмечает The Bell.

Такой вердикт отнимет у Дурова 1,3 миллиарда долларов, которые он обещал вернуть инвесторам в случае провала проекта и которые тратил на его разработку и развитие Telegram — это 77 процентов всех привлеченных средств.

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SEC предъявила претензии к Telegram в октябре прошлого года, из-за чего запуск криптовалюты пришлось приостановить. Ведомство посчитало, что компания заранее обещала инвесторам возможность заработать на перепродаже токенов, а значит, Gram подходит под определение ценной бумаги, размещение которых надо регистрировать.

По мнению судьи Кастела, представители Telegram не смогли доказать, что компания могла быть освобождена от этой обязанности. Процесс по делу продолжается, и у Дурова еще есть возможность подать апелляцию. Однако суд согласился со всеми ключевыми доводами обвинения, что делает полный пересмотр вердикта маловероятным.

Telegram провел два раунда размещений в начале 2018 года. Официально о них не объявлялось, СМИ сообщали о деталях процесса с указанием на источники. В качестве крупных инвесторов назывались российские бизнесмены Роман Абрамович, Сергей Солонин, Давид Якобашвили, а также отдельные фонды и предприниматели из Кремниевой долины.

С помощью блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram, которые должны были стать глобальной экосистемой, Дуров собирался монетизировать свои разработки.

Как отмечается в решении суда, провал проекта криптовалюты ударит по репутации Telegram и конкретно Дурова, а также создаст сложности для привлечения капитала, необходимого для развития мессенджера.

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