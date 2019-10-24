Павлу Дурову простили миллиарды долларов

Инвесторы блокчейн-платформы российского бизнесмена Павла Дурова Telegram Open Network (TON), не сумевшей провести размещение на бирже (ICO) из-за запрета властей США, решили не требовать от организаторов возмещения своих вложений, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, большинство инвесторов TON решило пока не предпринимать никаких действий и дождаться окончательного решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В качестве одного из вариантов развития событий они готовы к переносу ICO на 30 апреля 2020 года.

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В начале октября SEC в судебном порядке добилась временного запрета на размещение токенов (аналог акций в блокчейне) Gram, которые в будущем должны стать новой криптовалютой. Основанием стало утверждение, что размещаемые токены являются обычными ценными бумагами, а значит, должны пройти все необходимые процедуры по регистрации в SEC.

К тому моменту организаторы ICO успели привлечь 1,7 миллиарда долларов. При этом в соглашении о покупке Gram было прописано условие: наложение запрета на ICO со стороны властей считается форс-мажорным обстоятельством и не влечет за собой выплату компенсаций.

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