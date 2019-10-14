США запретили криптовалюту Павла Дурова и ударили по американцам

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, созданной основателем «ВКонтакте» и создателем Telegram Павлом Дуровым. Данное решение может ударить по американским инвесторам, пишет The Bell.

По информации издания, инвесторы в сумме уже вложили в проект 1,7 миллиарда долларов. Однако Дурову, скорее всего, не придется возвращать вложенные в проект средства даже в случае его незапуска в срок. Действия властей и применение законодательства или регуляторных норм наравне со стихийными бедствиями названо в соглашении о покупке Gram форс-мажорными обстоятельствами. Наступление такой ситуации, согласно документу, освобождает эмитента криптовалюты от обязательств способствовать превращению Gram в главную валюту Telegram.

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В общей сложности в проект уже вложился 171 инвестор, из которых 39 — американцы. Как следует из иска SEC, в 2018 году американские инвесторы вложили в него 425 миллионов долларов. По данным издания, теперь наиболее вероятный сценарий в сложившейся ситуации — это запрет продавать Gram американским инвесторам. В результате покупатели в США, скорее всего, не получат ни денег, ни токенов, пока будет идти суд. Однако у разработчиков есть шанс отстоять свои позиции, поскольку на них работает юридическая компания Skadden, которая считается одной из самых влиятельных фирм Уолл-стрит.

Временный судебный запрет был введен в преддверии запуска блокчейн-платформы, которая должна была начать работу 31 октября, и старта массовой продажи Gram. Претензии американского регулятора основываются на том, что Gram, по его мнению, является не чем иным, как ценной бумагой. Однако для их продажи нужно подавать специальную регистрационную заявку, в рамках которой перед инвесторами раскрывается перечень информации о проекте, а также данные о его рисках. Как отметили в SEC, создатели Gram такую заявку не подавали, а значит нарушили американские законы.

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