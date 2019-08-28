Стала известна новая дата запуска криптовалюты от Telegram

Мессенджер Telegram начнет публичное тестирование своего блокчейна TON (Telegram Open Network) c 1 сентября, а до конца октября будет запущена и криптовалюта Gram. Об этом рассказали один из инвесторов проекта и глава компании, участвовавшей в закрытом этапе тестирования, пишет принадлежащая семья Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Публичный тест означает, что в открытом доступе появятся код ноды, то есть узла блокчейн-сети, и инструкция по ее установке. Один из источников добавил, что доступны станут и механизмы, позволяющие полноценно тестировать весь блокчейн.

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Нода представляет собой сервер или обычный компьютер, хранящий часть информации о блокчейне. Система считается децентрализованной, если таких нод много и они не связаны друг с другом, что не позволяет участникам координировать действия.

Основатель Telegram Павел Дуров и его команда никогда публично не подтверждали слухи о разработке собственной криптовалюты и не отвечали на вопросы по этому поводу. Однако российские и зарубежные СМИ подробно освещают детали проекта со ссылкой на инвесторов. Сообщалось, что в начале 2018 года Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов от порядка 200 инвесторов. Для этого он анонсировал систему, сравнимую по скорости транзакций с Visa и Mastercard. Дуров обещал запустить криптовалюту до 31 октября 2019 года и, как утверждают источники The New York Times, намерен уложиться в срок. В американском издании отметили, что скрытность Telegram на данном этапе оказалась преимуществом. Потому что Facebook, объявивший о создании Libra, столкнулся с претензиями законодателей.

Ранее не раз сообщалось, что команда Telegram серьезно отстает от представленного плана создания криптовалюты. Так, запуск криптовалюты в тестовом режиме якобы предполагался еще во втором квартале 2018 года, но затянулся до апреля 2019-го.

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