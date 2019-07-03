В США посчитали криптовалюту угрозой

Комитет по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США обратился в Facebook с просьбой приостановить разработку криптовалюты Libra, пока законодатели не изучат возможные последствия этого шага. Об этом сообщает The Guardian.

«Поскольку соцсетью Facebook пользуется более четверти населения мира, надо, чтобы компания и ее партнеры немедленно приостановили разработку своей криптовалюты, пока регуляторы и Конгресс не изучат вопрос и не примут меры», — говорится в письме.

Как поясняется, за время, пока будет действовать мораторий, в Конгрессе США проведут публичные слушания о рисках и преимуществах криптовалютной деятельности и найти решения на законодательном уровне. Поспешное внедрение новой криптовалюты, по мнению законодателей, создает риски для мировой финансовой системы.

В июне Facebook объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra. Ее внедрение в компании объяснили тем, что базовые финансовые услуги все еще недоступны многим людям, особенно в развивающихся странах. По оценке Facebook, в мире таких 1,7 миллиарда. Для работы с финансовыми услугами во всех сервисах корпорации будет создано специальное подразделение Calibra.

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