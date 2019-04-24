Личность создателя биткоина решили рассекретить

Основатель компании McAfee, кандидат в президенты США и известный криптоэнтузиаст Джон Макафи заявил, что ему наверняка известно, кто скрывается под псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото, передает Bloomberg.

Ранее он обещал рассекретить его личность «в течение недели», однако теперь решил повременить из-за возможной экстрадиции в США. Предприниматель приложил в Twitter письмо от своего адвоката, в котором объясняется, что публикация информации о создателе биткоина может привести к судебным искам.

По словам Макафи, он лично общается с Накамото, которого нашел благодаря своим навыкам по поиску хакеров. В частности, он рассказал, что создатель первой криптовалюты живет в США и имеет индийские корни.

Макафи имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.

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