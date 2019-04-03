Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой. Об этом написал в своем Twitter.

В Twitter-аккаунте Dogecoin ранее появился шуточный первоапрельский опрос, в котором пользователям предлагалось проголосовать за наиболее подходящую кандидатуру на должность руководителя данного проекта.

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В качестве кандидатов были предложены четыре человека: Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum, Чарли Ли, создатель криптовалюты Litecoin, Маршалл Хайнер, генеральный директор блокчейн-стартапа Metal Pay, и Илон Маск. Последний победил с заметным отрывом, набрав 54 процента голосов.

В ответ на это предприниматель написал: «Dogecoin может быть моей любимой криптовалютой. Он весьма крутой».

Ранее Маск признал превосходство первой криптовалюты — биткоина — над бумажными деньгами. В конце 2017 года его даже называли создателем биткоина, однако бизнесмен опроверг информацию о том, что он стоит за созданием виртуальной валюты.

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