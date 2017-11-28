Маск ответил на слухи об авторстве биткоина

Глава Tesla и Space X Илон Маск опроверг слухи о том, что является создателем самой популярной криптовалюты — биткоин. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Это неправда. Друг несколько лет назад перевел мне долю BTC, но я не знаю, где он хранится», — написал он.

27 ноября портал CryptocoinNews сообщил о гипотезе студента информатики Йельского университета Сахила Гупта. Он предположил, что за созданием биткоина стоит предприниматель Илон Маск. По словам Гупты, под псевдонимом Сатоси Накамото, который считается создателем биткоина, скрывается именно этот бизнесмен.

В тот же день биткоин в ходе торгов превысил отметку в 9 тысяч долларов и приблизился к 10 тысячам долларов.

По данным Coindesk, в 13:10 мск биткоин стоил 9845 долларов.