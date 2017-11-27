Илона Маска назвали создателем биткоина

Студент информатики Йельского университета Сахил Гупта предположил, что за созданием криптовалюты биткоин стоит предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает портал CryptocoinNews. По словам Гупты, за псевдонимом Сатоси Накамото, который считается создателем биткоина, скрывается именно этот бизнесмен.

Гупта, который в свое время был интерном в корпорации Маска SpaceX, представил несколько аргументов в поддержку своей теории. Во-первых, Маск обладает техническими возможностями для этого. Биткоин был придуман тем, кто мастерски владеет языком C++, который широко использовался в SpaceX, отмечает студент.

Во-вторых, Гупта подметил стремление Маска решать глобальные проблемы. Биткоин появился в 2008 году, когда мир переживал финансовый кризис, а доверие к банкам снизилось до минимума. Авторы биткоина хотели предложить альтернативу традиционной банковской системе, которая потерпела крах, считает Гупта.

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В-третьих, Маск практически никогда не говорит о биткоине и заявляет, что у него нет на руках этой криптовалюты. Наконец, последним аргументом Гупты является тот факт, что на счету у Сатоси лежит огромное количество биткоинов, которые стоят восемь миллиардов долларов. Маск, по мнению студента, не использует эти накопления, так как ему и без того хватает денег (состояние предпринимателя оценивается в 19,7 миллиарда долларов).

В то же время отмечается, что против теории есть и сильные контраргументы. В частности, заявляется, что 2008 год для Маска был провальным, так что едва ли у него бы нашлись время и силы на создание криптовалюты.

За последние несколько месяцев курс биткоина поднялся в несколько раз, достигнув в конце прошлой недели отметки в 8700 долларов. Основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас полагает, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет.