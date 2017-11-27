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Биткоин побил очередной рекорд

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Самая популярная в мире цифровая валюта биткоин в ходе торгов превысила отметку в девять тысяч долларов и приближается к 10 тысячам долларов. По состоянию на 10:40 мск в понедельник, 27 ноября, курс биткоина на бирже Coindesk поднялся на 3,67 процента и достиг 9668 долларов за монету.

25 ноября криптовалюта подорожала до 8,7 тысячи долларов, или 508 тысяч рублей.

В середине ноября курс биткоина обвалился почти на 30 процентов — до 7882 долларов за единицу.

Основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас полагает, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. По его мнению, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

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