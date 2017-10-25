Биткоину предсказали девятикратный рост

Стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет, полагает основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас. Об этом сообщает Rambler News Service.

Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

По словам Моаса, 24 октября капитализация биткоина превысила аналогичный показатель инвестбанка Goldman Sachs. Если рост криптовалюты продолжится такими темпами, ее рыночная стоимость превысит стоимость Apple (более 800 миллиардов долларов), считает инвестор.

Бывший брокер Джордан Белфорт, история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», 23 октября заявил, что привлечение средств с помощью ICO (аналог IPO для криптовалют) — мошенничество. По его мнению, деятельность 5-10 процентов мошенников приведет к катастрофе всей сферы.

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В начале октября сообщалось, что Goldman Sachs задумался о торговле биткоинами и другой криптовалютой за счет создания новой торговой опции. Goldman Sachs может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим на рынок цифровых денег.

По данным Coinmarketcup, к вечеру 25 октября капитализация биткоина достигла 92 миллиардов долларов, курс криптовалюты составил, по оценке CoinDesk, 5,4 тысячи долларов.