Финансы
 
Последние новости
Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки
Полиция идентифицировала подозреваемого в атаке в лондонском метро
В Минтрансе задумались об увеличении штрафов за курение в поездах
Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек  
В Израиле выходец с Украины перепутал соотечественницу с русской и избил
Британский рэпер семь раз появлялся на телевидении под экстази и кислотой
Киселева и Познера попытались втянуть в скандал Урганта с Соловьевым
Популярные новости
Объяснено нежелание женщин заниматься сексом
Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»‍
Киселева и Познера попытались втянуть в скандал Урганта с Соловьевым
Найдена гигантская черная планета
Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки
В Израиле выходец с Украины перепутал соотечественницу с русской и избил
Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжа

Китай убивает биткоин

Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bobby Yip / Reuters

Китай окончательно запретит криптовалюты 30 сентября

С полуночи 15 сентября всем китайским биржам, которые занимаются операциями с криптовалютами, запрещается регистрировать новых пользователей. Об этом сообщило государственное информационное агентство Caixin, ознакомившееся с соответствующим приказом. Агентство также ссылается на источник, близкий к китайским регуляторам. Официальный приказ властей КНР пока не опубликован.

Кроме того, до 20 сентября все биржи должны подготовить план по выходу с рынка криптовалют. Когда именно им положено окончательно свернуть свою деятельность, пока неясно, но, судя по всему, китайские регуляторы установили крайний срок — 30 сентября.

Так, две крупные китайские криптобиржи BTCChina и ViaBTC сообщили, что прекратят работу именно 30 сентября. Торговая платформа OKex также к 30 сентября уберет из своих индексов BTCChina и еще две обменные площадки — OKcoin and Huobi.

По данным Caixin, все ключевые участники (включая акционеров) криптобирж должны остаться в стране и сотрудничать с властями.

Это второй шаг по зачистке рынка цифровых денег, ранее КНР запретила проведение ICO

4 сентября Центробанк КНР запретил проведение ICO (Initial Public Offering, привлечение инвестиций в проекты по выпуску криптовалют), признал их незаконными и потребовал немедленно прекратить все операции. Компании, которые привлекли деньги через ICO, обязаны вернуть средства инвесторам. Кроме того, тогда ЦБ начал проверку 60 криптообменников.

Данное решение обосновывалось тем, что криптовалюты часто используются для финансовых махинаций и построения пирамид. Китайский ЦБ заявил, что более 90 процентов проектов, проводящих ICO, могут нарушать нормы о незаконной финансовой деятельности. Там также подсчитали, что только 1 процент проектов привлекают деньги на реальные инвестиционные цели.

В тот же день крупнейшие китайские платформы ICOage и ICO.info приостановили свою работы и перестали регистрировать новые проекты. В компаниях сообщили, что пошли на этот шаг добровольно.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, в первой половине 2017 года в Китае ICO сумели собрать 1,6 миллиарда долларов.

Китайцы сдули криптовалютный пузырь, биткоин обвалился на 32 процента

15 сентября в 16:15 мск один биткоин стоил 3274 доллара. Он потерял 6,7 процента.

Курс биткоина начал рушиться после объявления о запрете ICO. 2 сентября цена самой популярной криптовалюты достигла 5 тысяч долларов, но она не смогла задержаться на этой отметке надолго и упала до 4850 долларов. C 4 сентября биткоин терял в стоимости и достиг локального дна 15 сентября, пробив отметку в 3 тысячи долларов.

Таким образом, в течение двух недель и до настоящего момента биткоин обвалился на 32,5 процента. Одна единица криптовалюты подешевела более чем на 1,5 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина уменьшилась до 54,25 миллиарда долларов. Тем не менее он продолжает оставаться самой крупной и распространенной цифровой валютой в мире.

Находящийся на втором месте по капитализации эфириум (21 миллиард долларов) за две недели на новостях из Китая подешевел с 384 до 220 долларов. Он просел на 42,7 процента.

Китай далеко не единственный противник биткоина

В демарше против криптовалют участвует не только Китай. 13 сентября глава одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase Джеймс Даймон прямо назвал биткоин мошенничеством. Он также пообещал уволить любого из своих сотрудников, уличенного в проведении операций с цифровыми деньгами.

«Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти обратятся к этой проблеме», — сказал он и добавил, что биткоины подходят для наркодиллеров и киллеров, а также для стран-изгоев вроде Северной Кореи или Венесуэлы. При этом в США нет запрета на биткоин, а некоторые торговые точки принимают его как средство оплаты.

В России пока нет единого мнения по поводу статуса криптовалют. Единственным законным средством платежа в стране является рубль. В то же время, свободно работают несколько крупных криптобирж, где биткоины можно купить с помощью, например, «Яндекс. Денег». Биржи также работают с некоторыми банками.

До конца 2017 года должен быть принят закон о регулировании рынка криптовалют, а сейчас вокруг него идут дискуссии. Глава Банка России Эльвира Набиуллина (ее голос в данном вопросе, скорее всего, будет решающим) считает, что цифровые деньги по своей сути близки к финансовым пирамидам и предупредила об опасности «криптомании». «Мы пирамиды вообще-то с вами не легализуем. Нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которую делают наши граждане», — сказала она.

Глава думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков (его комитет участвует в разработке законопроекта), в свою очередь, уверен, что преимущества криптовалют, в частности, анонимность транзакций, надо использовать во благо государства. По его мнению, инвесторы из всех стран мира могут получить возможность вкладывать деньги в Россию и не бояться сурового наказания за нарушение санкционного режима.

Марат Селезнев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Набиуллина сравнила биткоин с финансовыми пирамидами
В криптовалютах увидели шанс обойти антироссийские санкции
Минэкономики проработает идею крипторубля
Другие материалы рубрики
Финансы00:01Сегодня

Жить будем

Россияне обнищают, зато не умрут с голода
16:22Сегодня

Белоруссия получила от Москвы 700 миллионов долларов

16:15Сегодня

Альфа-банк профинансирует строительство траулеров

16:22Сегодня

Reuters сообщил о полном запрете торговли криптовалютами в Китае

Финансы00:0114 сентября

И снова опустили

Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
14:56Сегодня

Минфин озвучил прогноз по росту цен до конца года

14:20Сегодня

ЦБ улучшил прогноз по экономике России

13:41Сегодня

ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
03:40 8 сентября

СМИ узнали о возможной отмене транспортного налога

12:17Сегодня

Банки выпустили 260 миллионов платежных карт в первом полугодии

21:55 7 сентября

Американский сенат отсрочил дефолт США

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевГости-противники
На «даче» у Путина разминулись непримиримые враги
Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки
Путин и Макрон осудили провокации КНДР
ЦИК подтвердил легитимность итогов выборов на Кубани
Все материалы
Мир
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Полиция в США остановила ехавшего на газонокосилке мэра с пивом в руках
Полиция Бирмингема задержала вооруженного ножом мужчину
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
В США предложили наказать Турцию за покупку С-400
Ватикан отозвал из США подозреваемого в обороте детской порнографии дипломата
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»‍
Украинца с почти 500 трикотажными шапками задержали на границе с Россией
Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии
Назарбаев пожаловался на искажение казахского языка кириллическим алфавитом
Кучма назвал условие предотвращения войны в Донбассе
Порошенко придумал срок возвращения Крыма в состав Украины
Все материалы
Финансы
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Белоруссия получила от Москвы 700 миллионов долларов
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Альфа-банк профинансирует строительство траулеров
Reuters сообщил о полном запрете торговли криптовалютами в Китае
Минфин озвучил прогноз по росту цен до конца года
ЦБ улучшил прогноз по экономике России
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Отечественные виноделы попытались навязать «Аэрофлоту» свою продукцию
Российскому рынку дженериков предсказали закат в ближайшие два года
Доля российских лекарств в сегменте жизненно важных превысила 80 процентов
СГК и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
На донышке
Какие криминальные тайны скрыты в российских водах
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
ЦИК сообщил о количестве уголовных дел по итогам выборов 10 сентября
СМИ сообщили об отстранении от должности главы красноярского СК
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Майора уволят из полиции за избиение официантки в московском ресторане
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Найден самый древний сложный организм
Станция Cassini уничтожена
Европа откажется от российских ракет «Союз-СТ-Б»
Шнобелевскую премию вручили за «вагинальную» музыку и жидких котов
Все материалы
Спорт
Правый коронный, правый похоронный
Однорукий боец бросает вызов UFC
Боец UFC рассказал о готовности умереть в поединке
В сети появилось видео с откровениями Роналду в суде
В еврокубках впервые сыграл клуб без европейцев в стартовом составе
Футболист московского «Арарата» озвучил свою зарплату
В МОК пожелали видеть «чистых» россиян на ОИ-2018
Рогозин осудил «заблудшего» Овечкина за отказ от поездки на Олимпиаду
Все материалы
Культура
«Все мы шизофреники»
Кто снял главную кинопровокацию года и победил с ней на Каннском фестивале
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Предварительные продажи билетов на «Матильду» вызвали ажиотаж
Британский рэпер семь раз появлялся на телевидении под экстази и кислотой
Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»
70-летняя звезда «Рокового влечения» рассказала о сексе после 60-ти
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Глубже даркнета
Что скрывается в самой анонимной сети мира
Пользователи крупнейшей наркоплощадки сообщили о массовой краже денег
Журналист «Комсомолки» выпил перед интервью об алкоголизме
Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске
В сети опешили от фотографии сосков Марио
Россия обогнала Европу по интересу к порно с трансгендерами
Все материалы
Ценности
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Mazda откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Число посетителей московских ТЦ выросло впервые за три года
Европейцам предложили китайские кеды Hui Li
Ариана Гранде стала новым амбассадором Reebok
La Roche-Posay предложил поглотить кожное сало
Шер спела в рекламе Gap
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
В России решили ужесточить наказания для авиадебоширов
Названы самые дешевые города для покупки авиабилетов в последний момент
Самолет протаранил буксир в американском аэропорту
Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос
В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжа
Умер самый старый в мире кот
Умерла старейшая в мире панда
Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске
Все материалы
Самые впечатляющие электрокары этой осени
Шесть очень крутых автомобилей моторшоу во Франкфурте, которым нужна только розетка
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Суперкары Франкфуртского автосалона
Самые крутые спортивные и заряженные автомобили моторшоу во Франкфурте
Машины против стихии
Как ураганы, торнадо и цунами превращают автомобили в металлолом
VW ввез в Россию 8 миллионов тонн бензина для заправки новых машин
На артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар
Новый «Корвет» списали из-за трещины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы