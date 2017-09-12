Миллиард в эфире

Общая рыночная капитализация всех криптовалют мира перевалила за 150 миллиардов долларов (на биткоин приходится почти половина). Появление миллиардеров, сколотивших состояние на цифровых деньгах, — лишь вопрос времени. Некоторые владельцы анонимных кошельков уже вплотную приблизились к этому рубежу. Это вызывает недовольство регуляторов по всему миру — ведь ни банковскому, ни налоговому администрированию анонимы неподвластны.

Сверхдоход из воздуха

К середине июля курс эфириума (валюты, обслуживающей цифровую платформу Ethereum) обрушился после несколько истеричного роста на протяжении полугода. В считаные дни он по ряду причин упал с 400 до 200 долларов. Однако перед этим некоторые получили многомиллионные прибыли и даже похвастались этим в социальных сетях.

В июне в Instagram владелец (или тот, кто говорил от его имени) кошелька в системе Ethereum с кодом 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 опубликовал на индонезийском языке бахаса пост о том, что он заработал на эфириуме 413 процентов за считаные месяцы. Пользователь добавил, что его успехи может видеть каждый — но он сохраняет анонимность. Никто о нем не знает ничего, кроме многозначного кода.

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С тех пор обладатель кошелька заработал сравнительно немного — его капитал увеличился со 150 миллионов до 180 миллионов долларов по текущему курсу. Хотя о сотнях процентов речи уже не идет, общий успех просто ошеломляющий. И таких историй в мире сейчас как минимум несколько десятков. Аналитики задаются вопросом — есть ли уже на рынке игроки, заработавшие на криптовалютах более миллиарда долларов? И сами же отвечают: если и нет, то скоро будут.

Богатеют на цифре

На самом деле сейчас известно несколько публичных инвесторов, которые активнейшим образом вкладывались в виртуальные валюты и были за это вознаграждены. Например, Майкл Новограц, бывший менеджер хедж-фонда Fortress Investment Group. В середине августа он заявил, что вложил около 10 процентов своего состояния в биткоин и эфир.

Новограц не раскрывает, какими средствами он располагает, однако известно, что в 2015 году он получил от Fortress около 250 миллионов долларов в качестве выходного пособия. Он начал скупать эфир еще в позапрошлом году. Новограц тогда встретился с главным разработчиком платформы Виталиком Бутериным и тот нашел нужные слова, чтобы убедить опытного инвестора в перспективности своего продукта. Стоит заметить, что Fortress активно занимался криптовалютами до ухода Новограца: в 2014 году фонд вложил 150 миллионов долларов в первую американскую биткоиновую инвесткомпанию Pantera Capital.

Фото: Mark Lennihan / AP

Другой кандидат на славу первого криптовалютного миллиардера Чарли Шрем — который еще в 2011 году, студентом, прикупил себе 500 биткоинов — всего по 3 доллара за штуку. Курс в тот период рос лавинообразно, и Шрем решил рискнуть по-крупному. Он скупал биткоины тысячами. Основал биржу BitInstant, а затем открыл продажу биткоинов в 70 тысячах торговых точек по всей Америке, в основном в помещениях крупнейших ретейлеров типа Walmart. К 2015 году состояние Чарли выросло до 45 миллионов долларов.

Близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, которые не так давно оспаривали авторство сети Facebook у Марка Цукерберга, тоже считаются ведущими игроками на криптовалютном рынке. В 2013 году они основали фонд Winklevoss Capital и трастовую компанию Gemini, сделав первую вылазку на биткоиновые биржи. Уже тогда в их распоряжении было почти 100 тысяч биткоинов. Если они не распродали с тех пор свои запасы, то часть их состояния, инвестированная в криптовалюты, должна приближаться к 400 миллионам долларов.

За пределами Северной Америки — свои герои. Китаец Йифу Гоу принялся добывать биткоин в начале 2010-х, когда это не было мейнстримом. Делал он это не для того, чтобы разбогатеть, а только для покрытия текущих студенческих расходов. Когда же биткоин подорожал достаточно, чтобы на намайненные монетки покупать не только лапшу быстрого приготовления, Гоу перешел на промышленные масштабы, основав биткоин-инкубатор CoinApex.

Анонимность во вред и во благо

Как видим, виртуальные валюты постепенно превращаются в золотую жилу, на которой действительно можно заработать состояние. Такие состояния делаются и энтузиастами, стоявшими у истока всего криптовалютного движения, и профессиональными инвесторами, почувствовавшими в биткоине, эфире, Ripple и других новых нетрадиционных валютах силу и перспективу. Возможность столь быстрого обогащения радует новых капиталистов, но серьезно пугает регуляторов из-за полной непрозрачности рынка для государева ока.

Во-первых, криптовалюты легко пустить на разные темные дела, связанные с торговлей наркотиками, оружием и отмыванием денег. Пример BTC-e и Александра Винника — очевидно не единственный, хотя пока и самый яркий. Финансовому надзору особенно обидно, что новые лазейки в виде виртуальных валют образовались как раз тогда, когда власти по всему миру прикрыли возможные способы отмывания денег в странах вроде Швейцарии.

Фото: Mark Lennihan / AP

Вторая проблема заключается в том, что налоговый контроль за заработками в биткоинах — задача трудновыполнимая. Пример таинственного инвестора 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 из Instagram вполне характерен. Есть счет, на котором совершенно спокойно лежат сотни миллионов долларов, но кто за ними стоит — разобраться невозможно.

И это только частные лица. А если в криптовалютах начнет торговать государство? Например, то, на которое наложены санкции. В России, к слову, уже обдумывают этот вариант. Глава думского комитета по финрынкам (участвует в разработке закона, регулирующего хождение криптовалют в РФ, документ должен быть принят до конца 2017 года) Анатолий Аксаков 11 сентября предложил запустить в стране биржевую торговлю цифровыми деньгами в пилотном режиме. Кроме того, он считает, что ICO дадут возможность обойти санкции тем, кто хочет инвестировать в российские проекты, в том числе в Крыму. Если желающих окажется достаточно, санкции станут бессмысленными, инвесторы всегда смогут сохранить анонимность. И это касается отнюдь не только РФ.

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Наконец, рост популярности криптовалют беспокоит власти перспективой создания финансового пузыря на рынке. При достижении определенного порога его схлопывание грозит обвалить всю экономику. Вероятность кризиса отнюдь не нулевая — охват участников рынка уже достигает критической точки. Главный экономист банка Union Bancaire Privee в Гонконге Марк Макфарленд уверен, что если таксисты в одночасье становятся миллионерами, то с сектором что-то не так.

Пока власти разрываются между желанием использовать новую технологию себе во благо и страхом бесконтрольности. Анонимность участников рынка регуляторов раздражает, но поделать с этим ничего на данный момент нельзя. Судорожные попытки вроде запрета на ICO в Китае всего лишь смещают финансовые потоки в другие узлы интернета. А значит, в ближайшее время на криптовалютах по-прежнему можно будет делать состояния, в соответствии с законами или же обходя их.