Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве

В ближайшее время правительство России начнет серьезно обсуждать законопроект о криптовалютах. Об этом в среду, 6 сентября, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает РИА Новости.

При этом чиновник отметил, что сейчас идет дискуссия о регулировании цифровых денег и еще нет законодательного определения криптовалюты, как и не определена роль ЦБ в ее отношении.

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«Но скоро, я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать», — добавил Шувалов.

В конце августа замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.

Глава думского комитета по финрынку при этом сообщил, что законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России, может быть принято до конца 2017 года.