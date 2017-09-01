Закон о криптовалютах в России примут до конца 2017 года

Госдума к концу осенней сессии (до 31 декабря 2017 года) сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава комитета по финрынку, председатель банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Если мы на предстоящей неделе договоримся об основных подходах, то, думаю, уже осенью, к концу осенней сессии мы сможем принять этот закон для того, чтобы обеспечить правовое пространство для развития этого рынка», — приводит агентство его слова.

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Аксаков также указал на нерешенные вопросы в сфере регулирования криптовалют. По его словам, сперва надо определить регулятора. Им должен быть Центробанк, считает парламентарий. Также необходимо придать цифровым деньгам статус финансового инструмента. Затем важно указать, кто именно сможет проводить с ними операции.

«Россия станет одной из первых [кто будет законодательно регулировать рынок криптовалют], при этом уже есть в некоторых странах регулирование, где-то это очень свободно. В Африке вообще признали, что это свободная валюта. Важно учесть международный опыт. Еще раз подчеркну, очень важно, чтобы этот рынок развивался», — сказал он.

28 августа замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.