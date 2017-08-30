Крипторубль назвали залогом превращения России в самую передовую страну мира

Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля. Об этом в среду, 30 августа, в интервью РИА Новости заявил руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев.

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«Если Россия сделает крипторубль, мы будем самым прогрессивным государством, самым передовым. Вопрос в определении правил: как он будет регулироваться, какие будут правила, что это даст», — приводит агентство его слова.

Буланцев также констатировал, что пока законодательного определения криптовалют в России нет. Его появление станет «очень позитивной историей» и повысит имидж страны, уверен он.

О создании крипторубля ранее говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. 29 августа глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков сказал, что Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн.

28 августа в Минфине также заявили о необходимости регулировать цифровые валюты как финансовый актив. Кроме того, в ведомстве Антона Силуанова считают, что покупать их должны только квалифицированные инвесторы.