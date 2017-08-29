Клименко анонсировал создание российской Ассоциации блокчейна и криптовалют

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК). Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Rambler News Service.

«Новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO)», — говорится в пресс-релизе Института развития интернета (ИРИ).

Процесс создания РАБИК будет начат в течение ближайших двух недель. Ассоциация займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах и субъектах России. Также РАБИК будет вырабатывать повестку для диалога с регуляторами — по легитимизации криптовалюты и внедрению блокчейн-технологий в государственных и коммерческих структурах, а также обсуждение законодательных инициатив в области регулирования. В рамках ассоциации будут функционировать три комитета — по блокчейну, ICO и майнингу.

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«Участникам ассоциации, помимо прочего, будут предоставляться различные преференции, в том числе со стороны производителей оборудования для создания криптовалют, возможность презентовать свои технологии перед потенциальными потребителями и участие в крупных государственных мероприятиях», — сказано в пресс-релизе ИРИ.

28 августа замглавы министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив, а покупать их должны только квалифицированные инвесторы. Ведомство также предлагает продавать криптовалюты через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

В мае Банк России предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.