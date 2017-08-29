России предрекли мировое лидерство в продвижении блокчейна

Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн. Об этом во вторник, 29 августа, заявил глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, сообщает РИА Новости.

По его словам, страна имеет хороший потенциал: технические наработки и талантливых IT-специалистов. Кроме того, в послании президента и в программе правительства отмечается интерес к цифровым технологиям, напомнил Горьков.

За последние полгода в цифровой сфере произошла революция, и блокчейн становится трендом современного мира, подчеркнул глава ВЭБа. «Блокчейн — это фундаментально. Это вещь, которая должна поменять систему взаимоотношений между государством, между гражданами и вообще в принципе в обществе. В этом, наверное, сама сущность блокчейна», — отметил он.

Для успешного внедрения этой технологии необходима воля, которая поможет решать бюрократические вопросы, создание соответствующей экосистемы, а также координация усилий, считает Горьков.

28 августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив, а покупать их должны только квалифицированные инвесторы.

По мнению советника президента России Сергея Глазьева, широкое применение технологии блокчейн повысит прозрачность российского рынка, доверие участников к нему, облегчит работу судов, а также исключит возможность коррупционных злоупотреблений при регистрации имущественных прав.

Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.