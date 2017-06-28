Глазьев раскритиковал криптовалюты и похвалил блокчейн

Криптовалюты являются не более чем «предметом спекуляций» и не смогут составить конкуренцию традиционным деньгам. Об этом в среду, 28 июня, заявил советник президента России Сергей Глазьев, передает Rambler News Service.

«Но как своего рода сокровища и спекулятивные инструменты они уже используются, и нет сомнений, что и дальше будут использоваться (…). Криптовалюты — это больше спекулятивная игра, ими невозможно финансировать инвестиции», — заявил Глазьев.

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При этом он отметил необходимость разделять понятия «криптовалюта» и «блокчейн». По мнению Глазьева, широкое применение технологии блокчейн повысит прозрачность российского рынка, доверие участников к нему, облегчит работу судов, а также исключит возможность коррупционных злоупотреблений при регистрации имущественных прав.

В начале июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

Блокчейн — это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.