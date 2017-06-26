Финансы
 

Минфин допустил возможность торговли криптовалютой на бирже

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Криптовалюты теоретически смогут торговаться на бирже. Такое мнение, как передает Rambler News Service, высказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, для этого надо ее отрегулировать соответствующим образом.

С точки зрения биржевой торговли, пояснил Моисеев, криптовалюты являются производными финансовыми инструментами (деривативами), не обеспеченными базовыми активами, так же как расчетные фьючерсы и опционы.

Ранее Моисеев предлагал регулировать криптовалюты как «иное имущество».

«Регулировать это как иное имущество, а не как валюту. Потому что валюта — это слишком жестко. Второе — чтобы суть регулирования была основана на том, что это является финансовым инструментом. То есть в первую очередь обращать внимание на защиту прав потребителей и противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, — сказал он.

Ранее, 2 июня, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

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