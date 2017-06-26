Минфин допустил возможность торговли криптовалютой на бирже

Криптовалюты теоретически смогут торговаться на бирже. Такое мнение, как передает Rambler News Service, высказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, для этого надо ее отрегулировать соответствующим образом.

С точки зрения биржевой торговли, пояснил Моисеев, криптовалюты являются производными финансовыми инструментами (деривативами), не обеспеченными базовыми активами, так же как расчетные фьючерсы и опционы.

Ранее Моисеев предлагал регулировать криптовалюты как «иное имущество».

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«Регулировать это как иное имущество, а не как валюту. Потому что валюта — это слишком жестко. Второе — чтобы суть регулирования была основана на том, что это является финансовым инструментом. То есть в первую очередь обращать внимание на защиту прав потребителей и противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, — сказал он.

Ранее, 2 июня, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.