Минфин предложил регулировать криптовалюту как «иное имущество»

Криптовалюту в России могут квалифицировать как «иное имущество» в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает Rambler News Service.

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Он также подчеркнул, что при проведении транзакций с криптовалютой необходимо ввести идентификацию клиентов и предусмотреть защиту прав покупателей.

«Сейчас есть разные, естественно, юридические концепции, но в принципе есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткоин и вообще криптовалюту как иное имущество. Потому что если это называть деньгами, то валютный контроль и все остальное, и непонятно, зачем он нужен, потому что это не является иностранной валютой», — приводит агентство его слова.

С точки зрения регулирования операции с цифровыми деньгами должны отслеживаться также, как в случае деривативных продуктов — в соответствии с антиотмывочными нормами FATF, пояснил чиновник.

8 июня в Росфинмониторинге заявили, что считают целесообразным создание национальной криптовалюты.

Ранее, 2 июня, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В конце мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

