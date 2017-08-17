Австралия усилит регулирование криптовалют

Власти Австралии усилят меры по борьбе с отмыванием денег и создадут законодательную базу для регулирования рынка криптовалют. Об этом объявило министерство юстиции страны, пишет The Financial Times. Полномочия Австралийского центра транзакций (Austrac), который станет главным регулятором в этой сфере, будут усилены.

Министр юстиции Майкл Кинан пообещал, что законы будут сбалансированными, направленными против организованной преступности и терроризма и вместе с тем, не помешают развитию легальных финансовых секторов.

Материалы по теме «Пузырь может лопнуть в любой момент» К чему приведет создание российской криптовалюты

Заявление последовало вскоре после начала расследования в отношении одного из крупнейших австралийских банков — CBA, который регуляторы заподозрили в нарушениях антиотмывочного законодательства и финансировании терроризма.

Австралия может стать второй страной в мире, которая введет регулирование виртуальных валют. Ранее в 2017 году это сделала Япония.

Российские власти рассматривают возможность легализации операций с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. При

этом ранее российский Минфин лоббировал законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте 2016 года министерство приступило к подготовке законопроекта о введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и другими криптовалютами. Позднее разработка документа была приостановлена.