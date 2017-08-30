Внешэкономбанк спрогнозировал появление Moscowcoin

В будущем Москва может начать выпуск собственной криптовалюты. Возможность этого допустил председатель Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков в ходе открытого разговора с основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталием Бутериным, сообщает Rambler News Service.

По словам Бутерина, криптовалюты вряд ли смогут полностью заменить другие виды денег. «Я думаю, что через 20, 30 или 40 лет у нас будет очень много разных видов валют в одном кошельке», — сказал он.

В будущем даже города могут начать выпуск собственных криптовалют, предположил Бутерин. «Moscowcoin, например», — отметил Горьков.

Ранее руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля.

25 августа агентство Bloomberg сообщило о предложении создать в Эстонии фонд национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin).

В Минфине считают, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. Покупать и продавать электронные деньги должны только квалифицированные инвесторы.