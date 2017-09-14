Набиуллина сравнила биткоин с финансовыми пирамидами

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании». Об этом она заявила в четверг, 14 сентября, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, Банк России не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валютам. Ажиотажный интерес к биткоину и его аналогам опасен, а введение в легальный оборот может дополнительно поддержать интерес к ним, отметила Набиуллина.

Председатель ЦБ убеждена, что нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. «Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количество участников», — сказала она.

«Мы пирамиды вообще-то с вами не легализуем. Нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которую делают наши граждане», — добавила председатель ЦБ.

Ранее Набиуллина заявляла, что не допустит использования в России криптовалют. По ее мнению, активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

12 сентября глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал биткоин мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с криптовалютой.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запустить в пилотном режиме торговлю криптовалютами на бирже. Он считает, что подобные расчетные средства дают возможность обойти санкции тем, кто хочет инвестировать в российские проекты, в том числе в Крыму.