«Волк с Уолл-стрит» рассказал о крупнейшей афере при размещении криптовалют

Привлечение средств с помощью ICO (аналог IPO для криптовалют) является мошенничеством. Об этом бывший брокер Джордан Белфорт (Jordan Belfort), история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», заявил в интервью The Financial Times.

«Это крупнейшая афера в истории, гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим. Это гораздо хуже всего того, что делал я», — сказал он.

Большинство приверженцев ICO не имеют дурных намерений, отметил Белфорт. Но проблема в том, что деятельность 5-10 процентов мошенников может привести к катастрофе всей сферы, подчеркнул финансист.

В 1998 году Джордан Белфорт был признан виновным в отмывании денег и мошенничестве и отсидел за это два года в тюрьме. После освобождения выпустил мемуары под названиями «Волк с Уолл-стрит» и «Ловля волка с Уолл-стрит».

В сентябре Китай запретил частным лицам и организациям привлекать средства с помощью ICO. В Народном банке Китая объяснили такое решение тем, что подобная практика представляет собой незаконное финансирование.

По мнению главы банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона, самая распространенная на данный момент цифровая валюта биткоин является мошенничеством. Он пообещал увольнять сотрудников за операции с ней.