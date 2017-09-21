В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту

В Швейцарии приостановлена деятельность компании Quid pro quo, распространявшей фальшивую криптовалюту E-Coins более года. За это время организация привлекла около 4,2 миллиона долларов от сотен клиентов, говорится в заявлении Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), сообщает Reuters.

Операции Quid pro quo аналогичны приему депозитов в банке и являются незаконными, так как у компании нет лицензии для работы на финансовом рынке, уточнили в регуляторе. E-Coin не похожа на «настоящую криптовалюту», так как хранилась не с помощью распределенных сетей технологии блокчейн, а на серверах организации.

Из средств, которые пользователи инвестировали в криптовалюту, регулятор заблокировал почти 2,1 миллиона долларов.

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Кроме того, из-за подозрительных операций с криптовалютами предупреждены еще три компании, расследуются 11 дел в связи с возможным распространением фальшивых цифровых денег, отмечает агентство.

15 сентября власти Китая предписали криптовалютным биржам страны остановить торги и уведомить пользователей о закрытии. В начале месяца Китай запретил привлекать средства с помощью ICO (Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты по эмиссии цифровых денег — прим. «Ленты.ру»). В Народном банке Китая объяснили такое решение тем, что подобная практика представляет собой незаконное финансирование.

В сентябре глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон выражал мнение, что самая распространенная на данный момент цифровая валюта биткоин является мошенничеством. Он пообещал увольнять сотрудников за операции с ней.