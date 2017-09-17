Пирамида изгоев

Минувшая неделя для рынка цифровых валют сложилась нелегко. Во-первых, курс биткоина обвалился почти на треть, опустившись в моменте ниже отметки в 3200 долларов (впоследствии он немного отыграл падение, поднявшись до 3500 долларов). Во-вторых, китайское руководство распорядилось закрыть все криптовалютные биржи до конца сентября, одним росчерком пера уничтожив крупнейший рынок «новых денег» в мире. В третьих, биткоин подвергся жесткой критике от авторитетных финансистов по всему миру — от главы банка JP Morgan до председателя Банка России. «Финансовая пирамида», «лазейка для стран-изгоев и террористов» — далеко не полный список претензий к виртуальным валютам.

Тюльпаны в крипте

12 сентября исполнительный директор одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase Джейми Даймон даже не попытался выбирать слова, оценивая перспективы криптовалют. Он пообещал уволить из банка любого трейдера, который будет застукан за торговлей биткоинами. По словам Даймона, биткоин является «глупостью» и «очень опасной вещью». Так как рынок криптовалют никем и ничем не регулируется, все это может закончиться «очень плохо», уверен авторитетный банкир.

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«Моя дочь прикупила себе биткоинов, они выросли в цене, и она считает себя гением финансов», — поиронизировал он. По его мнению, интерес к биткоинам хуже тюльпанной лихорадки — всплеска ажиотажного спекулятивного спроса на луковицы цветов в Нидерландах в 17 веке.

Если вкратце, то около 400 лет назад в стране образовался рынок, на котором игроки перепродавали друг другу редкий вид тюльпанов, считавшихся настоящим произведением искусства, за большие деньги (тысяча гульденов или 10 килограммов серебра, примерно три годовых заработка ремесленника). Постепенно он расширялся, в торги включились и обычные луковицы, появились фьючерсы и теперь уже покупался и продавался не реальный товар, а лишь контракт на его поставку. Началась настоящая торговля воздухом, все больше людей играли на своеобразной цветочной бирже. Ажиотажный спрос привел к надуванию пузыря: первое время фьючерсы считались отличным способом инвестиций и заработка. В 1637 году предприимчивые инвесторы начали активно фиксировать прибыль, то есть они массово распродали контракты, что привело к обвалу цен. Пузырь лопнул, многие торговцы разорились (на покупку фьючерсов иногда тратились целые состояния).

Джейми Даймона сложно назвать каким-то ретроградом, не разбирающимся в теме. 61-летний американец греческого происхождения (фамилия его деда по отцовской линии — Пападимитру) — опытнейший финансист, который искусно провел свой банк через шторм глобального финансового кризиса, в итоге даже усилив его. До 2008 года JP Morgan был третьим в списке крупнейших американских банков, а после завершения рецессии выдвинулся на первое место.

Даймон абсолютно не чужд новым веяниям в финансовых делах. JP Morgan активно сокращает работников офисов, но при этом общее количество рабочих мест в банке не падает и не собирается падать — клерков заменяют технические сотрудники и инженеры. Блокчейн как система, считает Даймон, неплох сам по себе, и банк намерен активно задействовать ее в будущем. А вот биткоин и криптовалюты вообще — дело совсем другое: от них за версту несет мошенничеством и темными делишками. Глава JP Morgan уверен, что новые деньги пользуются спросом из-за торговцев оружием и наркотиками. Неплохие шансы дает биткоин и сотоварищи и государствам-изгоям, стремящимся преодолеть зарубежную финансовую блокаду — в этом Даймон видит основную угрозу, проистекающую из непрозрачности криптовалют.

Клуб аутсайдеров

К критике, исходящей от настолько авторитетного представителя Уолл-Стрит, следует прислушаться. Тем более, что жизнь подтверждает его слова — например, касательно изгоев. Специалисты по кибербезопасности из фирмы FireEye рассказали о том, что режим Ким Чен Ына в КНДР активно запасается биткоинами на фоне усиления санкций против Пхеньяна. В FireEye считают, что у нескольких хакерских атак на южнокорейские биржи криптовалют этим летом — явно северокорейский след. Подобного рода атаки позволяют собрать десятки или даже сотни тысяч долларов каждая. В масштабах не самого маленького государства это вроде бы не слишком много, но, как говорится, курочка по зернышку. Морская граница между КНДР и Китаем непроницаемой не выглядит — а значит Пхеньяну есть что закупать на украденные и полученные с помощью киберрэкета биткоины. Впрочем, с учетом новостей из КНР, можно предположить, что Ким Чен Ыну недолго осталось торговать криптовалютой.

Фото: Liu Xingzhe / Chinafile / EPA

Практика Северной Кореи может быть принята на вооружении и другими государствами. Санкции вводятся далеко не только против государств-изгоев, а негласные ограничения на финансовое взаимодействие и вовсе применяются повсеместно. В России сторонники развития криптотехнологий могут использовать этот аргумент в свою пользу, ведь оформленные в биткоинах, эфирах и других виртуальных денежных единицах сделки практически невозможно отследить и проконтролировать. Одним из первых на это обратил внимание председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, можно было бы попробовать запустить в России пилотный проект проведения ICO, что позволило бы обойти санкции, существующие сейчас, в частности, по Крыму (из-за них большинство российских банков не торопятся на полуостров, в связи с чем развитие региона замедляется). При использовании криптовалют информация об инвесторах зашифрована, никаких последствий, связанных с санкциями, для них не может быть. Такие проекты могут привлечь сотни миллионов долларов от частных и институциональных инвесторов.

Криптовалютных энтузиастов в России среди лиц, принимающих решения, хватало и до Аксакова. Одним из самых ярых сторонников внедрения нефиатных денежных единиц является Герман Греф, который в сентябре в очередной раз призвал мягко регулировать криптовалюту и основанную на ней технологию блокчейн. «Ни в коем случае нельзя запрещать ни ICO, ни использование криптовалют, но пока это не созрело и пока это не отрегулировано, нельзя это предлагать, в особенности неквалифицированным инвесторам», — сказал он 16 сентября.

Опасная игрушка

Но пока консенсуса на эту тему в России не выработано. Финансовые власти последние 15 лет в стране ведут себя сверхосторожно практически по всем вопросам — кризис 1998 года, ставший следствием безрассудной кредитной политики, будет аукаться в сознании еще долго. Вот и относительно биткоинов существует неприятие со стороны председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. На минувшей неделе она в довольно резкой форме высказалась касательно распространения криптовалют. По ее мнению, в нынешнем виде «криптомания» ведет к формированию финансовых пирамид.

Эльвира Набиуллина Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России, заявила Набиуллина, не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валютам. Ажиотажный интерес к биткоину и его аналогам опасен, а введение в легальный оборот может дополнительно поддержать интерес к ним.

Настроения в духе «запрещать и не пущать», по-видимому, разделяет еще один влиятельнейший человек в российском финансово-экономическом истеблишменте — Алексей Кудрин. По его мнению, инвестировать в криптовалюты все равно что играть в казино. Напрямую он не сказал о том, что оборот биткоина нужно ограничивать, но учитывая его подход в данном вопросе, крайне сомнительно, что он будет давать президенту советы о либерализации сферы виртуальных валют.

В общем, пока можно констатировать, что сторонники подхода «как бы чего не вышло» в отечественной дискуссии по криптовалютам преобладают. Несмотря на все потенциальные выгоды, которые сулит оптимистичный сценарий широкого распространения альтернативных денег в стране. Что, в принципе, можно понять — сейчас криптовалюты, как любят говорить аналитики, находятся в полосе «неопределенности» и «турбулентности», а значит риски необычайно велики.

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И тренд на ограничение хождения виртуальных валют прямо сейчас в мире действительно усиливается. В Китае на днях вышло постановление, требующее закрыть все биржи, торгующие криптовалютами, до 30 сентября. А ведь именно КНР является главным мировым центром оборота новых денег — рынок в стране поистине неисчерпаемый, а энтузиазм в Восточной Азии по поводу технологических новинок во все времена был запредельным. Разумеется, торговые площадки могут переехать на новые места, но часть клиентов все равно будет потеряна.

На стоимости биткоина это сказалось уже самым непосредственным образом — за считанные дни он потерял более трети своей стоимости. Дешевеют и другие криптовалюты. Есть немалый шанс, что этот обвал запустит общее обрушение надувшегося на рынке пузыря. В краткосрочной перспективе Джейми Даймон может оказаться прав, и если это действительно окажется так, то виртуальным валютам потребуется очень приличное время, чтобы вернуть к себе доверие.