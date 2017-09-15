Кудрин сравнил криптовалюты c казино

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин не собирается инвестировать в криптовалюты и считает подобные вложения игрой в казино. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Rambler News Service.

«Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью», — сказал он и отметил, что криптовалюты растут и развиваются по законам финансовой пирамиды. «Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения», — полагает глава совета ЦСР.

По его словам, в настоящее время в мире используется около шести тысяч различных вариантов электронных денег. «Есть фермеры, которые создали свои криптовалюты для того, чтобы предоставить кредиты в них каким-то гражданам для покупки своего урожая, но повторяю, сегодня это пока еще неосвоенная зона, и я предполагаю серьезные скачки в курсе этих валют», — подчеркнул он.

14 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании». Ранее она заявляла, что не допустит использования в России цифровых денег, так как активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

Глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал биткоин мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с криптовалютой.